Tak zmieniły się ceny w dwa miesiące. Oto gdzie jest najtaniej

Portal dlahandlu.pl sprawdził ceny 50 podstawowych produktów w czterech popularnych sieciach handlowych. Reporterzy porównali koszt koszyków zakupowych w Biedronce, Lidlu, Netto oraz Aldi. Okazuje się, ceny we wszystkich dyskontach poszły w górę.

Badanie koszyka cenowego pochodzi z raportu portalu dlahandlu.pl z 7 lutego 2025 r. Okazało się, że najtańsze zakupy zrobimy w Lidlu . Za koszyk 50 produktów zapłacimy 410 zł, to o 9 zł więcej niż w grudniu ubiegłego roku i o 55 zł więcej względem lutego 2024 (355 zł).

W Aldi koszyk 50 produktów kosztuje 440 zł, wobec 427 zł w grudniu 2024 r., co oznacza wzrost o 13 zł w ciągu dwóch miesięcy. W porównaniu z lutym 2023 r. ceny wzrosły o 44 zł. Najbardziej podrożała kawa (z 13,39 zł na 19,99 zł) oraz pomidory (z 9,99 zł na 14,99 zł). W Aldi odnotowano największą obniżkę ceny masła (z 8,99 zł na 7,99 zł).

Najbardziej podrożały napoje – kawa wzrosła z 13,99 zł do 15,99 zł, a herbata z 18,50 zł do 21,80 zł. Droższe jest też mięso, np. schab kosztuje teraz 11,99 zł zamiast 9,99 zł. Masło jest tańsze o 50 groszy.

Redakcja WP Finanse również porównała ceny produktów spożywczych, tym razem z grudnia i maja 2024 roku. Wyniki jasno pokazały, że we wszystkich sklepach było drożej. W tym kontekście niechlubnym liderem okazał się Lidl, gdzie wyselekcjonowane przez nas produkty podrożały najbardziej. Najmniejszą podwyżką na przestrzeni kilku miesięcy odnotowaliśmy w Dino.

We wszystkich sklepach masło podrożało o co najmniej 3,50 zł. W Lidlu dość znaczącą podwyżkę zaliczył też olej rzepakowy (o 3,50 zł). We wszystkich sklepach w górę poszły także ceny pomidorów. W Biedronce i Lidlu za te warzywa trzeba zapłacić o 7-8 zł/kg więcej.