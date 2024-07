Duże zmiany w Żabce. Wielu klientom się to nie spodoba

Żabka odetnie "pasażerów na gapę"

Serwis instalki.pl pisze jednak, że Żabka szykuje się do dużych zmian. Już niedługo, by skorzystać z dobrodziejstw Żappki, klient sieci będzie musiał pokazać sprzedawcy unikalny kod QR, który będzie generowany przy każdej transakcji. To oznacza, że dzielenie się jednym kontem stanie się w praktyce niemożliwe.