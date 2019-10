Dynie na Halloween. To jest ich królestwo

Pod Warszawą jest pewne malownicze miejsce, które pierwotnie miało być atrakcją dla dzieci, ale stało się równocześnie rajem dla fanów jesieni i wszystkiego, co z nią związane. Oto dynie nie tylko na Halloween.

Dynie na Halloween

Kojarzycie te wszystkie malownicze zdjęcia z dyniami, które wylewają się na nas w mediach społecznościowych we wrześniu i w październiku? A może nawet już znacie słowo-klucz tego roku, czyli "jesieniara"?

Jeżeli tak, to pewnie zastanawialiście się, gdzie ci wszyscy ludzie znajdują takie plenery - w końcu to nie takie łatwe zorganizować takie ilości tego warzywa.

Ci z okolic Warszawy jeżdżą na Farmę Dyń w Powsinie na warszawskim Wilanowie . Znajduje się ona przy ul. Przyczółkowej 2k. Postanowiłam wybrać się i ja - sprawdzić o co ten cały szum.

Ciekawe jest to, że wstęp dla dorosłych kosztuje 10 zł, natomiast dla dzieci - 20 zł (dzieci do 1. roku życia - za darmo).

Zapytałam panią z obsługi, skąd różnica w cenie, przecież z reguły jest na odwrót - to bilet dla najmłodszych jest tańszy.

Sprzedawczyni wyjaśniła mi, że to dlatego, że wszystkie atrakcje są zrobione dla dzieci, a dla dorosłych to po prostu ładna dekoracja i możliwość zakupu dyni (jadalne - 4 zł/kg; ozdobne duże - 20 zł/szt., ozdobne średnie - 15 zł/szt., ozdobne małe - 10 zł/szt.).

Pamiętajmy, że sezon dla jesieniar jest ograniczony, podobnie jak i ten dla Farmy Dyń - ta jest czynna tylko do 31 października. Do tego czasu otwarta jest codziennie od godz. 9 do 18.