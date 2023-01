Dyrektor z tureckiego banku zatrzymany za kradzież milionów dolarów. Ukrywał się 19 lat

O sprawie pisze we wtorek turecki dziennik "Hurriyet". Jak przypomina gazeta, śledczy wszczęli dochodzenie już w 2001 roku po tym, jak jeden z brytyjskich klientów banku zgłosił, że z jego konta zniknęło 500 tys. funtów. Po zbadaniu rachunków okazało się, że doszło do defraudacji - i to nie tylko w przypadku tego jednego klienta.