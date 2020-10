Dzieci mogą odetchnąć. Biuro Świętego Mikołaja: święta nie zostaną odwołane

- Jedną z najwspanialszych rzeczy wiążących się ze świętami, która tak jak wszystko inne została ograniczona przez pandemię, jest wspólne spędzanie czasu – przyznał Święty Mikołaj. - Zdecydowanie warto być grzecznym i w tym roku, a szczególnie dobry sposób okazania grzeczności to podtrzymanie w bezpieczny sposób kontaktu z przyjaciółmi czy bliskimi – dodał.

W fińskim mieście Rovaniemi pojawiły się już opady śniegu, miejscami tworzy on warstwę o grubości 30 cm.

To właśnie gwarancja śniegu oraz inne atrakcje - renifery, zorze polarne - co roku przyciągają wizytujących do miasta. W tym roku zagraniczni turyści nie są jednak tacy pewni.