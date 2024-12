Dziwne pytania na rozmowie o pracę. Tak odpowiadaj

Dla wielu osób mających doświadczenie w rozmowach kwalifikacyjnych znajomość „dziwnych” pytań nie jest nowością. Mogą one pojawić się jako element testowania kandydata przez rekrutera. Takie zapytania nie są jedynie anegdotycznymi historyjkami na późniejsze spotkania z przyjaciółmi. Są to pytania celowe, mające wywołać określoną reakcję, jak np. radzenie sobie pod presją czy zdolność do kreatywnego myślenia.