"Ekologiczne" grillowanie kosztuje. Na "dzień dobry" nawet 10 razy więcej niż tradycyjne

Grill i majówka to w Polsce nierozerwalne połączenie. Tegoroczne grillowanie będzie droższe, jeśli w niezbędne akcesoria zechcemy zaopatrzyć się w dyskontach. Wszystko za sprawą walki z wszechobecnymi plastikowymi odpadami.

I tak: za 100 plastikowych kubków trzeba zapłacić od 5 do 7 zł, co daje cenę 5-7 gr za sztukę. Oferowane w dyskontach kubeczki wykonane z celulozy to koszt 3 zł za 25 sztuk, czyli 12,5 gr za jeden. Można jednak znaleźć i takie po 1 zł za sztukę. Za plastikowe talerzyki i papierowe tacki należy zapłacić mniej więcej tyle samo.

Choć różnice cen akcesoriów grillowych są o wiele wyższe, gdy spojrzymy na krotności, to prawdziwa różnica pojawia się w momencie, gdy spróbujemy zredukować negatywny wpływ na środowisko i nas samych na etapie zakupu grilla, Najtańsze marketowe jednorazówki możemy nabyć nawet za mniej niż 10 zł. Grill, z którego będziemy mogli korzystać wielokrotnie, to przynajmniej około 35 zł, choć są i takie po kilkaset złotych. Do tego 10 zł za 2,5 kg węgla (wystarczy na jedno grillowanie dla kilku osób) oraz podpałka (3-5 zł w zależności od jej rodzaju). Łącznie - 50 zł na początek. Każde kolejne grillowanie to już tylko koszt węgla oraz kłęby dymu z benzoapirenu czy pyłów PM 2,5.