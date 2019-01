Fajrant nawet przez 1/3 roku. 2019 da nam sporo dni wolnych

Jak się urlop dobrze zaplanuje, to można się załapać nawet na dwa bardzo długie weekendy, po 9 dni każdy. Łącznie rok 2019 przyniesie 114 dni wolnych. Gdy się je zsumuje z przysługującym urlopem, to okaże się, że co trzeci dzień w roku będzie wolny – wylicza Open Finance.

Przy dobrym zaplanowaniu urlopów w 2019 możemy mieć nawet 140 dni wolnego (Shutterstock.com)

Nawet 140 dni. Tyle wolnego możemy mieć w tym roku, o ile dobrze zaplanujemy nasz urlop. Najbliższa okazja będzie dopiero w kwietniu. Na drugą połowę tego miesiąca przypada Wielkanoc. Tydzień później wzięcie trzech dni wolnych pozwala na 9-dniowy odpoczynek dzięki Świętu Pracy (1 maja -środa) i Konstytucji (3 maja – piątek) – przypomina Open Finance.

Spore pole do manewru przyniesie lato. 20 czerwca wypada Boże Ciało. Wystarczy wtedy wziąć wolne w piątek, aby odpoczywać cztery dni. Identycznie będzie w sierpniu dzięki Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny łączonemu ze Świętem Wojska Polskiego (15 sierpnia) wypada ono w czwartek. Czyli biorąc jeden dzień wolny możemy regenerować się łącznie przez cztery dni.

Aż do listopada jedynymi dniami wolnymi będą soboty i niedziele. Dopiero w piątek 1 listopada zamiast iść do pracy odwiedzimy groby zmarłych, a w poniedziałek 11 listopada będziemy świętowali 101 rocznicę odzyskania Niepodległości. Za każdym razem oznacza to o jeden dzień więcej z dala od pracy.

To już tradycja, że miesiącem, który pozwala na najwięcej odpoczynku, jest grudzień. Biorąc wolne 23, 24, a potem jeszcze 27, 30 i 31 grudnia będziemy mieli aż 4 dni na przygotowania do Wigilii Bożego Narodzenia, aby potem po kolejnych dwóch dniach Świąt powoli przygotowywać się do powitania Nowego Roku. Gdyby udało się to wszystko połączyć, to o pracy można zapomnieć na 12 dni, do 2 stycznia.