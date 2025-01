Fałszywi kominiarze. Biorą pieniądze, a kominów nie czyszczą

Mężczyzna, który jest właścicielem zabytkowego domu , został zobowiązany przez nadzór budowlany do przedstawienia dokumentacji z przeglądu przewodów kominowych. Znaleziony w internecie kominiarz zjawił się na miejscu, pobrał opłatę z wyprzedzeniem w wysokości 200–250 zł, ale od tamtej pory nie pojawił się ponownie, aby zrobić przegląd.

Kolejny kominiarz również wzbudził podejrzenia. Jak relacjonuje pan Marek, "fachowiec" z ręką w gipsie przeprowadził powierzchowne oględziny wraz z czeladnikiem, jednak na strych nawet nie wszedł. – Powiedział, że należy się 450 zł, bo przecież on jeszcze musi opinię wystawić do nadzoru budowlanego. Pieniądze przyjął, a ja do tej pory nie mam żadnego potwierdzenia kontroli ani opinii kominiarskiej – zaznaczał pan Marek w rozmowie z portalem.