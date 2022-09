Fatalny pech mieszkańców spółdzielni. Ogrzewania nie ma i szybko może się to nie zmienić

Jeśli pompa trafi do Polski do 5 października, spółdzielnia chce wykonać niezbędne prace związane z instalacją i uruchomić ogrzewanie 10 dni później. Nie jest niestety powiedziane, że sprzęt dotrze. Jak twierdzi wykonawca instalacji, zamiennika nie da się znaleźć, więc alternatywy nie ma. Problem jest tym większy, że obecne rozwiązania techniczne wprowadzone przez spółdzielnię sprawiają, że osiedle nie może się z powrotem podłączyć do ciepła z miasta.