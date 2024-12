Praca w gospodarstwie. Tyle będzie można zarobić na zbiorach w 2025 r.

Od 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do poziomu 4626 zł, a minimalna stawka godzinowa – do kwoty 30,20 zł. To oznacza, że najniższa krajowa wzrośnie o 326 zł w stosunku do kwoty, która obowiązuje od 1 lipca 2024 r. Dla rolników oznacza to kolejny wzrost wydatków.