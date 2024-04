Fiskus żąda VAT. Fatalna wiadomość dla rodziców

- Zwolnienie z VAT powinno również obejmować korepetycje z nieco mniej popularnych przedmiotów, pod warunkiem, że są one lub mogą być przedmiotem nauczania w szkołach czy uczelniach - wypowiada się Jakub Wirski, doradca podatkowy i partner w Gardens Tax & Legal, cytowany przez gazetę. Zaznacza on również, że "nawet w przypadku przekazywania wiedzy w specjalistycznych obszarach, jeśli wchodzi ona w zakres edukacji powszechnej lub wyższej, powinno to skutkować zwolnieniem z VAT".