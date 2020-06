Galaretki dla dzieci wycofane. Można się nimi zadławić

W środę po południu GIS poinformował o wycofaniu kilku rodzajów produktów, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Trafiły one przede wszystkim do sklepów na Mazowszu, Dolnym Śląsku czy w Wielkopolsce.

GIS apeluje do wszystkich, którzy kupili galaretki, by ich nie spożywali. Może to się bowiem skończyć tragicznie.