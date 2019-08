Gang Słodziaków w Biedronce. Ile trzeba wydać na cały komplet?

Najpierw był Gang Świeżaków, później Słodziaków. Już po raz kolejny do Biedronki wraca szał na maskotki. Tradycyjnie, aby otrzymać pluszaka, trzeba zebrać określoną liczbę naklejek. Nie jest to tania zabawa, dlatego postanowiłam sprawdzić, ile trzeba wydać pieniędzy w różnych wariantach, aby dostać swojego Słodziaka.

Słodziaki powracają! Tym razem z nowymi bohaterami - na zdjęciu Sarenka Hania. (WP/Biedronka, Fot: Aleksandra Łukasiewicz)

Tym razem jest to Gang Słodziaków w wydaniu „Magiczny Portal”- sieć Jeronimo Martins postanowiła dodać nowych bohaterów do znanych już nam wcześniej maskotek.

W nowej odsłonie Gangu Słodziaków do zebrania są 4 duże maskotki (Borsuk Bartek, Nietoperz Nikodem, Dzięcioł Dominik i Sarenka Hania) oraz 6 małych, tzw. juniorów (Lisek Lucuś, Pszczółka Pola, Nietoperz Nikoś, Dzięciołek Dominiczek, Sówka Zosia i Zajączek Zuzia). Dodatkowo możemy też dostać nową książkę opowiadającą o przygodach bohaterów - „Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany”. Cała promocja rusza 26 sierpnia 2019 r. i potrwa do 1 grudnia 2019 r. (punkty można zbierać do 17 listopada).

Nadal mam w pamięci te internetowe bitwy o naklejki i maskotki. Czy i teraz łokcie pójdą w ruch? Postanowiłam policzyć, ile trzeba wydać pieniędzy w poszczególnych wariantach. Powiem tak – poza kartą "Moja Biedronka” opłaca się kupować dużo warzyw i owoców.

Powyżej mamy uproszczoną grafikę, przedstawiającą ile minimum trzeba wydać. Jedną naklejkę dostaniemy za każde wydane 40 zł. Z kartą "Moja Biedronka" dostaniemy dodatkowo jeszcze jedną naklejkę. Jeżeli w naszych zakupach znajdzie się warzywo lub owoc, dostaniemy w sumie trzy naklejki.

Aby dostać jedną maskotkę musimy uzbierać 60 naklejek. Na Słodziaka juniora - 40. Na książkę - 15. Powyższe wyliczenia są kwotą minimalną, ponieważ wiadomo, że nikt nie planuje swoich zakupów co do grosza, aby zmieścić się w 40zł. Dlatego, jeżeli chcemy bawić się w zbieranie punktów, musimy przygotować się na dużo większe wydatki.

Ile trzeba zapłacić za Gang Słodziaków?

Gdybyśmy chcieli zbierać naklejki bez żadnych ułatwień (typu karta promocyjna), na jedną maskotkę musielibyśmy wydać 2400 zł! A na cały komplet (4 Słodziaki + 6 Słodziaków juniorów + książka) - 11 800 zł! Szok! A wszystko po to, żeby "zachęcić" nas do założenia karty lojalnościowej.

Ale umówmy się, nikt zdeterminowany do zbierania zabawek, nie robi tego bez karty "Moja Biedronka". W tym wypadku na jednego Słodziaka musielibyśmy wydać min. 1200 zł, a na cały komplet 5920 zł. Dalej są to kosmiczne pieniądze jak na zabawki, ale wygląda to już lepiej.

Dlatego warto jeść warzywa i owoce, bo gdy te znajdą się w naszym koszyku przy każdych zakupach, pierwszą maskotkę dostaniemy "tylko" za 800 zł, a pełen komplet za 3960 zł. Dodatkowo można wybierać produkty z oferty specjalnej, za które dostaniemy jeszcze jedną naklejkę.

Słodziaki z Chin

Może zatem nie warto się w to bawić i jeżeli zależy nam po prostu tylko na pluszakach to lepiej... zamówić je z tzw. "chińskiego Allegro" czyli Aliexpress? Co prawda nowej edycji Słodziaków jeszcze nie widziałam na tej platformie, ale myślę, że to kwestia czasu.

Jak widać, na Aliexpress dalej do kupienia są maskotki z poprzedniej edycji promocji. I to zaledwie za ułamek ich ceny - niecałe 4 $ czyli ok. 14 zł. Minus jest taki, że nie zawsze chińskie wersje są w pełni identyczne, dodatkowo na przesyłkę trzeba czekać parę tygodni.

Zatem... będziecie zbierać naklejki? Na pewno jest to ciekawa propozycja dla osób, które i tak robią zakupy w Biedronce i zbierają punkty przy okazji. Jednak na pewno znowu w sieci będziemy mogli przeczytać kłótnie fanów maskotek oraz oferty wymiany różnych dóbr i usług na Słodziaki i/lub nalepki.