Nieczysta gra Chińczyków. Polski urząd wszedł do gry. Gigantyczna kara

Dahua Technology Poland (Dahua) to wyłączny importer i dystrybutor hurtowy marki Dahua, która jest producentem sprzętu do elektronicznego monitoringu. W ofercie firmy znajdują się między innymi kamery IP i HDCVI, rejestratory, wideodomofony czy stacje bramowe i portierskie. Dahua sprzedaje te produkty do swoich dystrybutorów, którzy zajmują się dalszą odsprzedażą hurtową lub detaliczną, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie.