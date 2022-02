Glapiński będzie szefem NBP przez kolejne 6 lat? Andrzej Duda złożył wniosek

Dlatego, by zdusić inflację, od października ubiegłego roku stopy procentowe rosną. Jeszcze we wrześniu stopa referencyjna wynosiła 0,1 proc., co jest niezwykle niską wartością. W październiku wzrosła do 0,5 proc., w listopadzie do 1,25, w grudniu do 1,75, a w styczniu 2022 roku do 2,25 proc. Teraz jest to już 2,75 proc. Stopa lombardowa wzrosła do 3,25 proc., stopa depozytowa do 2,25 proc., stopa redyskonta weksli do 2,80 proc., a stopa dyskontowa do 2,85 proc.