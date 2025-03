Guess pójdzie na sprzedaż? Duży inwestor zainteresowany

Oferta zakupu wynosi 13 dolarów za akcję. Jeszcze tydzień temu akcje Guess były wyceniane poniżej 10 dolarów. Po złożeniu oferty przez WHP Global ich cena wzrosła do ponad 12 dolarów. Reuters wskazuje, że może to oznaczać, jak duże zainteresowanie wzbudziła potencjalna transakcja.

Byłaby to kolejna współpraca marki z inwestorem. W 2024 r. podmioty zakupiły prawa do Rag & Bone, brytyjsko-amerykańskiej marki założonej w 2002 r. Za prowadzenie sklepów pod tych szyldem na obydwu rynkach odpowiada obecnie Guess.

Guess to amerykańska firma odzieżowa założona przez czterech braci Georges'a, Armanda, Paula i Maurice'a Marciano). Urodzili się w Algierii, wychowali we Francji, a markę założyli w 1981 r., cztery lata po przyjeździe do USA.