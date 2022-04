Holandia zrezygnuje z rosyjskiego gazu. To ostatni rok, gdy kupuje surowiec od Putina

Podczas katowickiej konferencji "Silesia 2030" mówiła, że w ostatnich latach na forum unijnym Polska była przekonywana do zwiększenia ambicji klimatycznych. Natomiast polski głos - krytyczny wobec wdrożenia przed laty unijnego systemu handlu prawami do emisji CO2 (ETS) - nie był brany pod uwagę. Dziś – jak mówiła minister – Polska zamierza postulować, by mechanizm podobny do ETS zastosować w kontekście "derusyfikacji" energetyki.