Igrzyska zamiast mieszkań. Oto jak polskie miasta wydają grube miliony złotych

Zmieńcie priorytety! - apelują do samorządów przedstawicielki Lewicy i partii Razem. Jak oceniły podczas czwartkowej konferencji w Sejmie, miasta wydają ogromne pieniądze na zbędne inwestycje. Tymczasem dużo większy nacisk trzeba położyć na to, co naprawdę jest potrzebne mieszkańcom: mieszkania, lepszy transport czy dostęp do żłobków.