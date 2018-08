Ikea w Niemczech odkupi stare meble. Od 1 września

Masz w domu półki, szafki czy stoły, których już nie potrzebujesz? To świetnie, bo szwedzki koncern będzie chciał je od ciebie kupić. Na razie opcja będzie dostępna w niemieckich sklepach.



Akcja dotyczy tylko pięciu sklepów Ikei w Niemczech. Po zwrocie starych mebli klienci dostaną w zamian bony zakupowe do wykorzystania w szwedzkiej sieci.

Wcześniej w lipcu akcja ruszyła w Australii. Jak szacowali przedstawiciele Ikei, połowa mieszkańców tego kraju w ubiegłym roku wyrzuciła jakiś mebel, gdyż nie była w stanie go naprawić.

Australijczycy, którzy chcieli pozbyć się mebli, musieli wysłać maila z jego zdjęciem. Jeżeli przedstawiciele uznali, że się on nadaje, to dana osoba mogła otrzymać voucher za jego zakup. Szkopuł w tym, że mebel i tak trzeba było samodzielnie dostarczyć do magazynu Ikei w Sydney.

Na razie nie wiadomo czy podobna akcja wystartuje w Polsce.