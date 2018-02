Ikea wprowadza wegetariańskie hot-dogi. W Polsce jeszcze w tym roku

Na początek będą mogli ich spróbować klienci w Szwecji. Jeśli test wypadnie pomyślnie, wkrótce będzie można ich skosztować także w Polsce.

Hot dog to oprócz mebli i klopsików jeden z symboli sieci Ikea. W 1981 roku założyciel firmy Ingvar Kamprad ustalił koszt hot-doga na 5 szwedzkich koron (w Polsce kosztuje 1 zł), co stanowiło połowę ceny u konkurencji. I to był początek sukcesu produktu, który do dziś jest serwowany w sklepach na całym świecie.