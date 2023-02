Inflacja tłamsi Polaków. Oto czego oczekują od rządu

Rząd z lepszymi ocenami niż NBP

CBOS zapytał też Polaków, jak oceniają działania rządu i Narodowego Banku Polskiego w zakresie łagodzenia wzrostu cen i jego skutków dla obywateli. "Znaczna część badanych uważa, że działania rządu przyczyniają się do łagodzenia wzrostu cen i jego skutków dla obywateli (42 proc.), w tym 15 proc. uważa, że w dużym stopniu. Co siódmy respondent sądzi, że nie mają one większego znaczenia (14 proc.), a niemała część ankietowanych jest zdania, że raczej przyczyniają się do pogłębiania inflacji (37 proc.). Opinie na ten temat praktycznie nie zmieniły się w ciągu ostatnich trzech miesięcy" - czytamy w raporcie.