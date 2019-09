InPost zmienia ceny. Będzie taniej

InPost obniża ceny przesyłek w różnych gabarytach, nadawanych za pomocą Managera Paczek do Paczkomatów i przez Kuriera InPost.

Zmiany wejdą w życie 2 października. Za nadanie przesyłki przez Manager Paczek do Paczkomatu InPost klienci zapłacą 11,99 zł brutto (3 zł taniej) za przesyłkę o gabarycie A – o maksymalnych wymiarach 80 x 380 x 640 mm, minimalnej wysokość 1 mm i maksymalnej wadze do 25 kg oraz 12,99 zł brutto (2 zł mniej) za przesyłkę o gabarycie B – o maksymalnych wymiarach 190 x 380 x 640 mm, minimalnej wysokość 81 mm i maksymalnej wadze do 25 kg – informuje dlahandlu.pl.