Jak uniknąć mandatu w majówkę. Wszystko, co trzeba wiedzieć o grillowaniu

Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5, to jest to stan po spożyciu alkoholu i w takiej sytuacji kierowca popełnia już wykroczenie. Można za to trafić do aresztu, dostać grzywnę do 5 tys. zł i czasowo stracić prawo jazdy. Sąd orzeka też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.