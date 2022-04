Nie rób zapasów. W majówkę zrobisz zakupy. Zobacz, jak działają sklepy

Przed nami wyczekiwana majówka. Jak w tym czasie pracują sklepy? Spieszymy z informacją. W niedzielę, 1 maja i we wtorek, 3 maja sklepy będą zamknięte. 1 maja i 3 maja to dni wolne od pracy, w których obowiązuje zakaz handlu. Nie dotyczy on placówek, w których za ladą stanie właściciel. W poniedziałek, 2 maja sklepy będą otwarte. Jeśli nie wyjeżdżamy, nie ma zatem sensu planować wielkich zakupów w sobotę.