Artykuł sponsorowany terminal 1 godzinę temu Jaki terminal płatniczy wybrać. Najpopularniejsze rodzaje terminali Przedsiębiorcy, którzy poszukują terminalu płatniczego, stają przed trudnym wyborem. Na rynku jest mnóstwo operatorów oferujących zarówno oprogramowanie do obsługi transakcji bezgotówkowych, jak urządzenia. Przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje terminali. Sprawdź, jaki terminal płatniczy wybrać. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jaki terminal płatniczy wybrać. Najpopularniejsze rodzaje terminali (Materiały prasowe) Dlaczego coraz więcej przedsiębiorców stawia na terminale płatnicze? Odpowiedzi na pytanie, dlaczego zauważalnie coraz więcej przedsiębiorców wybiera terminale płatnicze jest kilka. Po pierwsze wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, pojawił się również trend płatności bezgotówkowych. Polacy po prostu przyzwyczaili się do płacenia kartami lub telefonem. Takie zachowania weszły w nawyk konsumentom. Teraz smartfon stał się najbardziej prywatnym urządzeniem, które mamy przy sobie cały czas. Dzięki rozwojowi płatności zbliżeniowych wykorzystujących technologię NFC oraz płatności aplikacjami na PIN, znaczący sukces wśród klientów odnotowała np. usługa BLIK. Z pewnością można postawić także tezę, że telefon zastępuje wielokrotnie nasz portfel. Czasy, w których najlepiej było mieć cały czas gotówkę przy sobie, ponieważ nie we wszystkich miejscach istniała możliwość zapłaty kartą, odchodzą do lamusa. Po drugie, zwyczaje płatnicze Polaków mają swoje odzwierciedlenie w badaniach prowadzonych przez Narodowy Banków Polski. Na potwierdzenie słów, warto w tym miejscu przywołać kilka statystyk. Według ostatniego raportu NBP z czerwca 2019 za pierwszy kwartał roku, na koniec marca w obiegu znajdowało się 41,3 mln kart płatniczych. Wskazany wynik opracowany na podstawie danych z banków pokazuje wzrost liczby używanych kart płatniczych o 60,9 tys. w odniesieniu do grudnia 2018. Tendencja przyrostu używania kart płatniczych wygląda następująco na przestrzeni kilku lat: Materiały prasowe Podziel się Oprac. na podstawie: Informacja o kartach płatniczych w I kwartale 2019 r. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_01_2019.pdf (dostęp 15.09.2019). Jak widać wzrost użycia kart płatniczych jest stały; w 2019 roku osiągnęliśmy wynik ponad 40 mln kart płatniczych czynnych, zanotowanych przez banki w Polsce. Jeśli z kolei spojrzymy na liczbę transakcji bezgotówkowych zrealizowanych w pojedynczym terminalu POS w wybranych krajach UE w 2017 r., udział procentowy naszego kraju w płatnościach bezgotówkowych wydaje się znaczący: Materiały prasowe Podziel się Oprac. na podstawie: Informacja o kartach płatniczych w I kwartale 2019 r. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_01_2019.pdf (dostęp 15.09.2019). Znajdowaliśmy się na ósmym miejscu wśród wszystkich krajów UE na przykładzie zrealizowanych transakcji w pojedynczym terminalu POS.

Przywołane dane wskazują znacząco na przyzwyczajenie Polaków do transakcji bezgotówkowych oraz pokazują, że wskaźnik zawierania płatności poprzez terminale POS wciąż będzie rósł. Warto przygotować się na postępujące zmiany i nie odbierać klientom możliwości zapłaty za towar lub usługę bezgotówkowo. Jeszcze kilka lat temu nawet eksperci z branży sieci akceptacji i procesowania płatności bezgotówkowych nie byli pewni, czy zwyczaje płatnicze Polaków będą podobne do szwedzkich wzorców, gdzie ponad 90% transakcji zawiera się bez użycia gotówki. Jak pokazują najnowsze raporty w zakresie terminalizacji Polska notuje jeden z największych i najszybszych wzrostów na tle innych krajów UE. Co więcej, odkąd w życie weszła nowelizacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego (Payment Services Directive), zakazująca sprzedawcom narzucania dolnych limitów płatności kartą, popularność transakcji bezgotówkowych zdaje się być jeszcze większa. Nie można zapominać, że sporą zasługą wspomnianej popularyzacji jest znaczący rozwój technologiczny w dziedzinie urządzeń do przyjmowania płatności. Przykładem są terminale samoobsługowe montowane w automatach vendingowych, ręcznych myjniach, czy też w biletomatach. Czym kierować się przy wyborze terminalu? Obecnie wybór terminali płatniczych w Polsce jest ogromny. Na rynku funkcjonuje wiele firm dostarczających urządzenia do obsługi płatności bezgotówkowych oraz stosowne oprogramowanie. Przedsiębiorca zamierzający zainwestować w terminale płatnicze, powinien w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie - jakie urządzenie najbardziej sprawdziłoby się w codziennych warunkach, w których prowadzi biznes. Mobilny terminal Dla przedsiębiorcy lub pracowników wykonujących usługi z dojazdem do klienta najlepszym rozwiązaniem będzie mobilny terminal płatniczy. Jest to nieduże urządzenie o wadze do 200 g zależnej od wybranego modelu, które za pomocą łączności Bluetooth należy zintegrować ze smartfonem lub tabletem. Po tej operacji to właśnie telefon czy też tablet wraz z urządzeniem POS stają się mobilnym punktem odbioru płatności. Większość urządzeń dostępnych na rynku obsługuje płatności zbliżeniowe. Terminal płatniczy tego typu nosi nazwę mPOS (mobile point of sale). U różnych dostawców usług procesowania płatności kartami płatniczymi może przybierać inne nazwy ofertowe. mPOS powinien posiadać certyfikat PCI DSS (z ang. Payment Card Industry Data Security Standard) będący standardem bezpieczeństwa procesowanych danych finansowych ustalony przez światowe organizacje finansowe w celu ochrony danych osobowych. Terminal mPOS kosztuje ok. 500 zł lub więcej. Często można otrzymać go również za 0 zł w abonamencie, po podpisaniu umowy z danym dostawcą usług rozliczeniowych. Kasoterminal To standardowe urządzenie wykorzystywane w punktach handlowo-gastronomicznych łączące jednak dwie funkcje - terminalu oraz kasy fiskalnej. Kasoterminal nie odbiega gabarytowo od innych powszechnych terminali płatniczych. Posiada jednak system do rejestracji sprzedaży, łączność bezprzewodową GPRS, aplikację sprzedażową, która online może łączyć się z platformą sprzedażową zainstalowaną na innym urządzeniu do płatności kartami, a także drukarkę fiskalną. Dzięki tak zintegrowanemu urządzeniu sprzedawca nie potrzebuje już odrębnej kasy fiskalnej. Paragon wydrukuje używając kasoterminalu. Większość znanych dostawców oprogramowania służących do obsługi transakcji bezgotówkowych w ramach pakietów abonamentowych i odpowiednio sprecyzowanych umów współpracy udostępnia przedsiębiorcom dostęp do bezpłatnych platform sprzedażowych umożliwiających zdalne zarządzanie towarami, ustalanie cennika, sprawdzanie analiz sprzedażowych nawet z poziomu smartfona. Służą do tego dedykowane aplikacje. Ceny kasoterminali zaczynają się od 1500 zł. Stacjonarny terminal płatniczy Stacjonarne terminale płatnicze sprawdzają się najczęściej w dużych sieciach handlowych, dyskontach oraz hurtowniach. Zazwyczaj zintegrowane są z kasami fiskalnymi oraz z komputerem wraz z oprogramowaniem do sprzedaży towarów i czytnikiem kodów kreskowych. Wiele firm udostępniających urządzenia do realizacji transakcji dostarcza również pełne integracje systemowe terminali z kasami fiskalnymi. Tego typu rozwiązania mogą być rozbudowywane o kolejne moduły. Najprostszym zestawem jest połączenie terminala płatniczego, który automatycznie odbiera szczegóły płatności przesyłane z kasy. Wyklucza to ryzyko pomyłki kasjera, a także zdecydowanie usprawnia obsługę klienta. Z tego rozwiązania korzysta większość dużych sieci handlowo-usługowych, ponieważ transakcje ujęte są w raportach kasowych.Terminale POS mają różną formę. Od niewielkich urządzeń montowanych przy kasach, po terminale komputerowe czy też wygodne dla obsługi terminale z dużym monitorem. Zależnie od branży dostawca usług może oferować dedykowane oprogramowanie wykorzystywane w rozbudowanych terminalach. Np. restauratorzy cenią sobie możliwość przypisywania rachunku do danego stolika. Odpowiednie graficzne przedstawienie sali wyświetlane na dotykowym monitorze połączonym z terminalem ułatwia im zapanowanie nad bieżącą obsługą klientów. Terminal płatniczy w automatach vendingowych Obecnie nawet dla przedsiębiorców opierających biznes na maszynach vendingowych istnieje odpowiednie rozwiązanie w zakresie płatności bez użycia gotówki. Na automatach vendingowych, biletomatach, parkomatach etc. coraz częściej montowane są terminale płatnicze. To kolejny dowód, że firmy obsługujące płatności bezgotówkowe rozumieją zapotrzebowanie rynku i dostosowują ofertę do przyzwyczajeń konsumentów. Więcej informacji na temat terminali POS wśród przedsiębiorców rozwijających firmę w artykule "Terminal płatniczy - niezbędne narzędzie dla prowadzących biznes".