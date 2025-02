Tak będą wzywali na wojnę. MON podało szczegóły mobilizacji

Jeżeli lokalne władze, tj. wójt, burmistrz czy prezydent miasta, nie dysponują odpowiednimi warunkami do przechowywania kart powołania, mogą zwrócić się z wnioskiem do szefów WCR o przekazanie tych dokumentów na przechowanie do komend powiatowych (miejskich) lub rejonowych Policji, bądź też do wybranych komisariatów. Wybór komisariatów dokonywany będzie przez komendanta wojewódzkiego Policji.