Jest kurierem. Pokazał, co dostał na święta od pracodawcy

Jeden z kurierów DPD, znany w internecie jako Kurier Matej, postanowił podzielić się zawartością swojej świątecznej paczki w mediach społecznościowych. W paczce kuriera DPD znalazły się: czekolada, michałki, prażone migdały, konfitura, praliny, krem orzechowy, smalec, likier porzeczkowy oraz kombinerki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kurier DPD pokazał świąteczną paczkę. W sieci zawrzało

Jak sam stwierdził, upominek nie spełnił jego oczekiwań. "Dzisiaj otrzymaliśmy od firmy DPD za całokształt pracy upominki. Według mnie za to, co robimy to nie jest satysfakcjonujące biorąc pod uwagę, jakie firma ma wymagania od nas, a od siebie dają jak najmniej" – czytamy w poście jednego z kurierów DPD na TikToku.

Nagranie wzbudziło mieszane uczucia wśród internautów. Część z nich skrytykowała zawartość paczki świątecznej. "Coraz słabsze te paczki" – napisał jeden z internautów. "Parę lat temu to były takie paki, że nie dało się zjeść w miesiąc" – dodał kolejny.

Z drugiej strony, wiele osób, podkreśliło że o takich paczkach może tylko pomarzyć. "Doceń to, co masz, bo w innych firmach nic nie ma" – napisał jeden z komentujących. "Ja np. nie dostałem nic, nawet życzeń" – napisał ktoś inny. "Jak dla mnie jest ok. U nas nic nie dają. Liczy się gest" – podkreślił kolejny.

Prezenty dla pracowników Biedronki

Wiele firm przed świętami obdarowuje swoich pracowników upominkami. Jak pisaliśmy w WP Finanse, w tym roku sieć Biedronka rozda specjalne vouchery dla 73 tys. swoich pracowników. Wśród nich znajdują się osoby zatrudnione w sklepach, centrach dystrybucyjnych, biurach oraz wybrane grupy współpracowników.

Vouchery świąteczne trafią do pracowników zatrudnionych na stanowiskach niemenedżerskich oraz wybranych współpracowników, takich jak pracownicy ochrony czy załogi sklepów agencyjnych. Każdy z uprawnionych będzie mógł skorzystać z rabatu do 1000 zł, wykorzystując vouchery na zakupy w sklepach Biedronki, ważne do końca stycznia 2025 roku.