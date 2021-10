Kancelaria Prezydenta bierze się za remont. Odnowienie rezydencji pochłonie fortunę

Remont rezydencji prezydenta

Za nowe umeblowanie w nadmorskim ośrodku odpowiada firma "Zabłyszcz" z Opolszczyzny. Dwa szezlongi, kilka krzeseł do jadalni i podwójne łóżko - informuje "Fakt". Dziennik wylicza, że jeden szezlong to koszt ok. 4 tys. zł, łóżko bez materaców - 3 tys. zł, jedno krzesło to wydatek ok. 600 zł.