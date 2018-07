Kary w niemieckich kurortach przyprawiają o zawrót głowy. Można zapłacić nawet 10 tys. euro

Co wolno na plaży w Niemczech, czego nie wolno w Polsce? Na przykład opalać się nago, choć tylko w wyznaczonych miejscach. Niemcy może i pozwalają na więcej, ale za plażowe wykroczenia nakładają znacznie ostrzejsze kary niż Polacy.

15 złotych - tyle zapłacili za wejście na niemiecką plażę nasi czytelnicy, którzy opisali nam to wydarzenie przez platformę dziejesie.wp.pl. Wszystko przez opłatę klimatyczną. Jednak na osoby, które chcą odpocząć na niemieckich plażach, a nie znają odpowiednich przepisów, mogą czekać i inne opłaty, kary oraz mandaty.

Po polskiej stronie opalanie się topless jest ryzykowne. - Gdy ktoś się opala topless, to karę za nieobyczajne zachowanie może wymierzyć policja. I rzeczywiście, to się zdarza - opowiada WP Ewa Wileńska, zarządzająca jedną z plaż w Świnoujściu. Sztywnej kary tutaj nie ma, choc kodeks wykroczeń przewiduje kary nawet do 1500 złotych za "nieobyczajny wybryk". Często się jednak kończy na upomnieniu.