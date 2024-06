Kasjerzy Biedronki wkurzeni na Polaków. "Krzyk na cały sklep"

"A jak już w pośpiechu coś źle nabijesz, to krzyk na cały sklep, że oszukujesz... Okres majówkowy to istne piekło. Przychodziłam do domu z płaczem. Byłam debilem, głupkiem, oszustem bez szkoły... Zła nazwa jabłek nabita, mimo że wszystkie w promocji - klient zrobił awanturę, o nazwę. A cena dotyczyła wszystkich jabłek, według klienta byłam głupią babą, co czytać nie umie" - cytuje kasjerkę GW.