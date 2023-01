Kaufland testuje maszynę do obierania ananasa. Sieć chwali się nowymi rozwiązaniami

W jednym z wrocławskich sklepów sieci Kaufland pojawiła się maszyna do obierania i krojenia ananasów. Firma chwali się, że to unikalne w skali kraju urządzenie. Na razie jest to testowe rozwiązanie, ale jeśli spotka się z zainteresowaniem klientów, będzie wprowadzane w kolejnych sklepach. To niejedyna nowość, jaką testuje Kaufland. Inne dotąd niespotykane pomysły pojawiły się ostatnio na Śląsku.