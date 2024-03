Biedronka omija zakaz handlu? "Brak pieniędzy za pracę pod pretekstem"

- Pracownicy piszą do nas i proszą o pomoc, bo nadal przychodzą w niedziele do pracy. Jeśli klienci zamawiają produkty w niedzielę, to ich wysyłka i tak odbywa się dopiero w poniedziałek. To są sporadyczne zakupy, które można byłoby zrobić następnego dnia - przyznaje.