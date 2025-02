Niższe opłaty za śmieci. Kto może z nich skorzystać?

Redakcja WP Finanse we wrześniu 2024 r. przeprowadziła ankietę wśród kilkudziesięciu polskich gmin, pytając o podwyżki cen związane z wywozem odpadów. Analizy wykazały, że podwyżki dotyczą głównie mniejszych miejscowości znajdujących się na Śląsku.

Przykładem takiej gminy są Żory. Nowa stawka, obowiązująca od początku lipca 2024 r., to 30 zł na osobę, w porównaniu do wcześniejszych 25 zł, co oznacza wzrost o 20 proc.