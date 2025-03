Kierowcom grozi 2 tys. zł mandatu. Oto lokalizacje nowych systemów

CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) poinformowało, że nowe urządzenia zaczną działać do połowy 2026 r. Po rozbudowie systemu kontrole będą obejmowały łącznie 60 skrzyżowań i 10 przejazdów kolejowych.

RedLight to system, który śledzi ruch pojazdu i rejestruje wykroczenie, gdy kierowca wjedzie na czerwonym świetle na skrzyżowanie lub przejazd kolejowy. Takie nagranie jest automatycznie przesyłane do CANARD.

Za przejazd na czerwonym świetle na skrzyżowaniu grozi mandat w wysokości 500 zł oraz utrata 15 punktów karnych. Popełnienie tego wykroczenia na przejeździe kolejowym może skończyć się wyższą karą - rzędu 2 tys. zł. Natomiast jeśli kierowca ponownie popełni to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat, to wysokość grzywny podwaja się (do 4 tys. zł).