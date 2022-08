Kilkadziesiąt tysięcy osób korzysta z programu PiS. Większość dostaje 1338 złotych

Pieniądze są skierowane do osób, które nie mają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. W praktyce oznacza to, że są wypłacane tym osobom, które mają emeryturę albo rentę niższą od minimalnej albo w ogóle nie mają tych świadczeń.