Kładka znikąd donikąd. Inwestycja z gatunku "miś na miarę naszych możliwości"

Jak budować i modernizować, to tak, by nikogo nie pozostawiać obojętnym. A że ludzie nie zawsze docenią? Cóż, błąd przy planowaniu może się zdarzyć każdemu. Tak jak kładka kolejowa, która nie prowadzi na żaden peron. Taka inwestycja znalazła się w Gołubiu na Kaszubach.

- Tory i perony bez większych sensacji (poza tym że stacja jest w zasadzie nieczynna - po remoncie mimo możliwości technicznych nie ma tu krzyżowania pociągów), klasycznie ograniczono dostęp do peronu od wschodniej strony - więc ludzie przechodzą przez tory... Przydałaby się kładka... i kładka jest, ale... niczego z niczym nie łączy. Klasyczny MIŚ. Powstała piękna solidna kładka pięknie bezużyteczna - zaraz obok torów i stacji, w ramach węzła zintegrowanego. Po co? Nikt nie wie po co, więc nikt nie zapyta – czytamy na facebookowym profilu grupy.

- Nikt nie wie po co, więc nikt nie zapyta. Po co robić coś, co by służyło ludziom (w tym miejscu tunel albo kładka nad torami na czas zamknięcia barier i ułatwiająca dojście na peron). Po co, jak można spokojnie wydać kasę (a jakże! unijną!) na pomnik głupoty. Szkoda, że zabrakło środków, by nowe centrum przesiadkowe połączyć chodnikiem z... dworcem. No ale to już przecież jakieś fanaberie... Niestety, tak się wydaje pieniądze na transport w Polsce... – podsumowują autorzy wpisu.