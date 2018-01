Kolejna rekordowa zbiórka WOŚP. Zaglądamy w rozliczenia Fundacji

Skoro Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy chce grać do końca świata, to rekordom nie będzie końca. Na koncie organizatorów jest obecnie 81 milionów złotych, ale liczenie wpłat dopiero się zaczęło. Sprawdziliśmy, jakie kwoty Orkiestra faktycznie przeznaczyła w poprzednich edycjach na leczenie dzieci i osób starszych – bo tym grupom najchętniej pomaga.

Za nami 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejny rok wspólnego grania i kwestowania to też kolejny rekord. Potwierdziła się zasada, że z każdym rokiem na konto Fundacji trafia więcej pieniędzy. W dniu finału, czyli 14 stycznia, na koncie organizatora było 81,4 mln złotych. To niemal o 20 mln więcej niż przed rokiem o tej samej porze.

To jednak nie jest ostateczne wyliczenie, gdyż sztaby nie zliczyły jeszcze wszystkich wpłat. Skoro w zeszłym roku ostateczny bilans zamknął się na kwocie ponad 105 mln złotych, to możemy się spodziewać, że w tym roku przekroczy tę granicę o co najmniej kilkanaście milionów złotych. Gdy chodzi o kolejne finały, pewne rzeczy są stałe: na ulicach kwestują tysiące ludzi, w miastach i miasteczkach, jak Polska długa i szeroka, odbywają się koncerty i różne inne imprezy plenerowe, pochody, konkursy.

I stałe są też pytania o to, na co naprawdę idą pieniądze ofiarowane przez kilka milionów darczyńców w kraju i za granicą. Nieważne, że Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardzo starannie rozlicza się z każdej zebranej złotówki, a sprawozdania są ogólnodostępne (kto chce mieć wiedzę bardziej szczegółową, może zapoznać się z pełnym raportem, komu wystarczą ogólne informacje, może skorzystać z infografik).

W tym roku celem zbiórki jest wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Fundacja chce zakupić m.in. stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania i wiele innych sprzętów, które następnie znajda się w szpitalach w całej Polsce.

Każdego roku cel zbiórek jest inny, choć z reguły mają one związek z ratowaniem zdrowia najmłodszych. Od 2013 r. Fundacja kieruje strumień pomocy także w kierunku oddziałów geriatrycznych, a to w ramach realizacji hasła godnej opieki medycznej seniorów. W tym czasie Fundacja zakupiła na ten cel około 13 527 urządzeń za ponad 98 mln zł.

Cykl rozliczenia danego finału trwa ok. 1,5 roku, gdyż tyle czasu potrzeba na rozpoznanie potrzeb szpitali, dokonanie zakupu sprzętu, podpisanie i realizację kontraktów, dostarczenie sprzętu do szpitali i przeszkolenie kadry medycznej w zakresie jego użytkowania. Całkowite rozliczenie zebranych środków możliwe jest więc dopiero w czerwcu następnego roku.

Co ma puszka do Woodstocku?

Pozostałe dwa koronne zarzuty ogniskują się wokół tego, że skoro pieniądze na festiwal nie pochodzą ze styczniowych zbiórek, to musi on być finansowany ze środków publicznych. No i z całą pewnością jest źródłem dochodu dla Jerzego Owsiaka. Jeśli nie zbiórki WOŚP i nie środki publiczne, to kto finansuje festiwal?