"Wielki Piątek to święto obchodzono równocześnie w kościele katolickim, prawosławnym, ewangelickim i w kościele protestanckim. Dzieci w szkołach (mają już w Wielki Piątek dzień wolny od zajęć dydaktycznych, co jest problemem dla rodziców, którzy muszą zapewnić opiekę w domu nad niepełnoletnim dziećmi. Niestety nie zawsze da się wywalczyć ten dzień urlopu, gdy chętnych do pracy jest bardzo dużo, co prowadzi do konfliktów między pracowniczkami w tym ważnym dla Chrześcijan dniu" - czytamy w piśmie.