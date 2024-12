Kolory mają znaczenie i to duże. Tajemnice gąbek do mycia

Gąbki do mycia naczyń, mimo swojej powszechności w domach, skrywają tajemnice związane z ich kolorami. Każdy odcień sugeruje inne zastosowanie, co może znacząco wpłynąć na sposób czyszczenia różnych powierzchni.

Gąbki do mycia naczyń, choć na pierwszy rzut oka wydają się produktami o identycznym działaniu, różnią się swoim przeznaczeniem. Kolor gąbki sygnalizuje nam, w jakich sytuacjach najlepiej ją wykorzystać.

Jaki gąbki wybrać?

Jeśli nigdy nie zastanawiałeś/aś się nad tym, od teraz zwracaj na to większą uwagę. Gąbki do zmywania naczyń występują w kilku kolorach, a to od nich zależy, do jakiego rodzaju mycia są przeznaczone - mocniejszego czy lżejszego. Najtwardsza z nich, która zmyje największe zabrudzenia, ma kolor zielony. Jednak należy z nią obchodzić się ostrożnie, ponieważ może porysować powierzchnię naczynia.

Tuż za nią, z mniejszą, ale nadal mocną siłą czyszczenia, jest gąbka czerwona. Posiada tzw. "średnią moc" i jest znacznie bezpieczniejsza pod względem ryzyka porysowania naczyń niż zielona.

Co ze szklankami, kieliszkami do wina czy porcelaną? Są to naczynia, które często nie mogą (a nawet nie powinny) być myte w zmywarce. Wymagają one delikatnego czyszczenia ręcznego.