Konkurent Rossmanna otwiera kolejny sklep. Z cenami robi coś, czego nie ma u konkurencji

Drogeria dm w Lesznie otworzy swoje drzwi w sobotę 27 sierpnia o godzinie 8 rano. Sklep mieści się w centrum handlowym przy ulicy Poznańskiej 3. Ponieważ niedziela 28 sierpnia to niedziela handlowa, placówka będzie czynna przez oba weekendowe dni - w sobotę do godziny 21, a w niedzielę do 18.