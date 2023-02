Kontrowersyjny sposób oznaczania żywności. Wicepremier stawia sprawę jasno

Szereg zastrzeżeń

Nutri-Score wykorzystuje kolorowe oznaczenia: od litery A na zielonym tle (produkty o wysokiej jakości odżywczej) do E na czerwonym (zawierające składniki, które należy ograniczać lub spożywać rzadziej). W założeniu ma to ułatwiać konsumentowi wybór produktu. Jednak zdaniem Barbary Groele system tworzy paradoksy - cola ma lepsze oznakowanie niż np. naturalny sok owocowy, który ze względu na zawartość cukrów trafia do kategorii D lub E. Jak przekonywała Groele, Polscy producenci żywności są przeciwni wprowadzeniu tego systemu, bo wprowadza on konsumentów w błąd wskazując, że produkty np. naturalne nie są korzystne dla zdrowia.