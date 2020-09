Koronawirus. Rzecznik MŚP pyta, czy pracownicy sklepów mogą reagować na brak maseczki

Teraz do sprawy włącza się rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który zadał kilka pytań w tej kwestii ministrowi zdrowia. Adam Abramowicz chce, by szef MZ m.in. wytłumaczył, czy pracownik punktu handlowego ma prawo wyegzekwować od klientów dostosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa.