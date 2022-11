Korzystne zmiany w 500+ i 300+. ZUS szykuje nową aplikację

Dodatkowe pieniądze na dzieci

Przypomnijmy, że od początku tego roku, oprócz 500+ i 300 zł na wyprawkę szkolną, rodzicom przysługują dodatkowe pieniądze na dzieci w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. To do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez 2 lata.