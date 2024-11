Kosztowny obowiązek dla właścicieli kominków. Tyle trzeba zapłacić

Właściciele nieruchomości naruszający te przepisy mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną w wysokości nawet do 5 tys. zł .

– Poinformowali mnie, że muszę go przebudować, zainwestować w nowy wkład, bo inaczej dostanę karę z urzędu, a koszt całej inwestycji to 8 tys. zł. Złapałam się za głowę. Po chwili jednak zaczęłam badać temat na własną rękę, dzięki czemu zorientowałam się, że chcieli mnie po prostu naciągnąć – relacjonowała w rozmowie z serwisem mieszkanka Rząski w gminie Zabierzów w Małopolsce.

Urzędnicy także bywają mało pomocni. Wymagają dokumentów, których właściciele często nie posiadają. – Urzędnik chciał ode mnie opisu technicznego starego kominka. Nie mam go, montowałam 20 lat temu, więc powiedział, że zabierze mój kominek do laboratorium – dodała kobieta.

– Chodzi o klasy emisyjne według norm euro, takie jak w silnikach spalinowych do aut. Jeżeli zgubiliśmy opis techniczny kominka, można wyszukać klasę w katalogu firmy, od której go zakupiliśmy albo zadzwonić do producenta. Sam mam kominek z 2001 roku, norweski. Sprawdziłem i byłem zaskoczony - spełnia on normy emisyjne Ekoprojektu – mówił serwisowi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.