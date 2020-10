Kradzieże w sklepach. Obowiązek noszenia maseczek rozzuchwalił złodziei

- Maseczki ułatwiają kradzież, bo dają złodziejom dużą anonimowość, przecież nawet nie wiadomo, czy kradnie kobieta, czy mężczyzna. Złodzieje dodatkowo wykorzystują fakt, że w czasie pandemii jest przyzwolenie na to, żeby towaru nie wkładać do koszyka, można go włożyć do własnej torby, a to również bardzo ułatwia kradzież - tłumaczy Ewa Pytkowska, regionalny dyrektor sprzedaży w Checkpoint Systems, firmie zajmującej się zabezpieczeniami antykradzieżowymi.