Kraków pokazał cennik dla deweloperów. Niektórzy dopłacą miliony

Portal DOM będzie prowadzony w oparciu o trzy źródła danych i informacji. To dane z rynku pierwotnego dotyczące umów w zakresie mieszkań i domów jednorodzinnych objętych obowiązkiem prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, pozyskiwane od podmiotów profesjonalnych obowiązanych do zgłaszania danych do Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.