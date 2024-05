Krótsza dniówka albo dłuższy weekend. Decyzja w trakcie kadencji

Zwłaszcza druga opcja daje szerokie pole manewru. Praca przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do czwartku przekładałaby się na 32 godziny tygodniowo - a więc byłby to krótszy wymiar czasu pracy niż w przypadku 5-dniowego tygodnia pracy z dniówką skróconą o godzinę (sumarycznie dawałoby to 35 godzin spędzanych w pracy).