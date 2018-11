Książka dla dzieci laureatów Piórka 2018 w Biedronkach

„Mały Saj i wielka przygoda” trafiła do Biedronek w całej Polsce. Autorami opowieści i ilustracji są zwycięzcy konkursu Piórko 2018. W książce dzieci spotkają się m.in. z maharadżą z magicznym szafirem, groźnym tygrysem oraz tytułowym Sajem – chłopcem z indyjskiej wioski.

- „Mały Saj i wielka przygoda” to opowieść tak wciągająca, że z sympatycznym chłopcem z indyjskiej wsi z pewnością zidentyfikują się także mali polscy czytelnicy. To zasługa wyobraźni autorki, ale i towarzyszących historii wysmakowanych ilustracji – dodaje Jaworska-Rutkowska.

Do tegorocznej edycji Piórka zgłosiło się ok. 4 tys. debiutujących pisarzy i ilustratorów. W większości były to osoby w wieku od 18 do 34 lat, mieszkające najczęściej w województwach: mazowieckim, małopolskim i śląskim.