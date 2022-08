Ktoś podszywa się pod jeden z największych banków w Polsce. Uwaga na takie sms-y

Klienci innych banków też muszą uważać

To kolejny przypadek, gdy oszuści podszywają się pod znany bank. W lipcu CSIRT NASK ostrzegał przed przekrętem, skierowanym do klientów Banku Pekao SA. Schemat oszustwa był taki sam, jak w przypadku Santandera. W treści rozsyłanych wiadomości znajdował się link do fałszywej strony banku, rzekomo służącej do sprawdzenia podejrzanej aktywności.